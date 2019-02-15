Tır Kuyruklardan Kurtulacağız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, gelecek dönemde, 30 kilometrelik, 20 kilometrelik, 10 kilometrelik tır kuyruklarından kurtulacaklarını belirterek, "Yol güzergahı üzerinde ilave tır parkları oluşturuyoruz. Oradaki kampinglerin, parklarından yararlanacağız. Oralara giren tırlarımız, kesinlikle sıralarını kaybetmeyecekler." dedi.

Edirne Valiliği ziyareti sonrası Bakan Yardımcısı Turagay, Kapıkule ve Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapılarında incelemede bulundu.

Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule Eylem Planı çerçevesinde incelemelerde bulunarak, tespitler yaptıklarını söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Turagay, "Kapıkule ihracatımızın çıkış noktası, ithalatımızın giriş noktası. Türkiye ihracatının yüzde 30'u, yüzde 35'i bu kapıdan çıkıyor. Günlük işlem hacmi, bin araç civarında ve bunları inşallah bin 200 ve bin 300'lere çıkaracağız." diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in öncülüğü ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatlarıyla Kapıkule'de çok önemli adımlar atılacağına dikkat çeken Turagay, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde, 30 kilometrelik, 20 kilometrelik, 10 kilometrelik kuyruklardan kurtulacağız. İlk önce yol güzergahı üzerinde ilave tır parkları oluşturuyoruz. Oradaki kampinglerin, parklarından yararlanacağız. Oralara giren tırlarımız kesinlikle sıralarını kaybetmeyecekler. Bu ilk etapta, en azından yolu açmamızı sağlayacak. Bizim tır şoförlerimize, medeni ortamlarda ihtiyaçlarını karşılamak için bir imkan yaratmış olacağız. Bu birinci aşama, ancak bu aşama bütün sorunları çözmüyor. Sayın Bakanımız'ın Bulgaristan seyahati sırasında Bulgar bakanlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda önemli adımlar atıldı. Peron sayısı, Bulgar tarafında 8'den 10'a çıkarıldı."

"Hedeflere adım adım ulaşacağız"

Bu kapsamda incelemelerde çıkış noktalarını tespit ettiklerini dile getiren Turagay, "Maalesef bir, iki tane çıkış noktasından araçlarımız ülkeyi terk ediyor. ve karşı tarafta dağılarak 10 perona ayrılıyor. Bu çıkış noktalarını bir şekilde genişletmemiz gerekiyor." dedi.

İhracatçılara, taşımacılara ve tır şoförlerine her türlü imkanın sağlanacağını belirten Turagay, "Burada önemli şekilde rahatlama sağlayacağız. Bunların hepsini önümüzdeki 4-5 ay içerisinde büyük bir hızla yapmayı ve eyleme dönüştürmeyi planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sorunların çoğundan kurtulmuş olacağız. Amaç belli, ihracatımıza, ekonomimize ve vatandaşlarımıza katkıda bulunmak ve Türkiye'yi daha da ileri noktalara taşımak. Hedeflerimiz belli, inşallah o hedeflere adım adım ulaşacağız." diye konuştu.

Turagay, tır şoförleriyle sohbet etti ve taleplerini aldı.

Fransa'ya yük taşıyan tır şoförü Ahmet Alpaslan ve Slovenya'ya yük taşıyan tır şoförü Doğan Han, kuyrukların Bulgaristan kaynaklı olduğunu ve mazot sırasının kuyrukları uzattığını aktardı.

İncelemelerde, Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, GTİ Genel Müdürü Ömür Gebeş ve GTİ Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal da yer aldı.

Kaynak: AA