Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu - Haberler
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Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Haberler | Güncel

Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu Vatandaşlar zaman zaman 1 kilometre yolu 1 saatte gidebildi Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve tırın köprü altına sıkışması sebebiyle, sabah işe gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu

Vatandaşlar zaman zaman 1 kilometre yolu 1 saatte gidebildi

KOCAELİ - Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve tırın köprü altına sıkışması sebebiyle, sabah işe gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin bazı noktalarında sürücüler 1 kilometreyi yaklaşık 1 saatte geçebildi.

D-100 karayolu Kuruçeşme mevkiinde asit tankı taşıyan tır köprü altına sıkıştı. Sağanak yağışın da etkili olması sebebiyle trafik olumsuz etkiledi. İşlerine gitmek üzere yola çıkan sürücüler, trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından sıkışan tır çıkartılabildi.

Özellikle Derince ve İzmit ilçesinin ara sokaklarında da trafik uzun süre kilitlendi.

Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu

Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu

Tır köprüye sıkıştı, Kocaeli trafiği alt üst oldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Son Dakika Haberleri

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