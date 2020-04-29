Tır köprüye sıkıştı
Zonguldak'ta tırın, Fevkani Köprüsü'ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.
29.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:52
Zonguldak'ta tırın, Fevkani Köprüsü'ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.
Kent merkezinden Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi oğrenilemeyen 67 ET 633 plakalı tırın dorsesesinde bulunan kamyon 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki Fevkani Köprüsü'nün altına sıkıştı.
Tır lastiklerinin havasının azaltılmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Çarpmanın etkisiyle tırda ve köprüde hasar oluştu, trafik aksadı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA