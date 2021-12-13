TIR köprünün altına sıkıştı, D-100 ulaşıma kapandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
YOL ULAŞIMA AÇILDIİzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu saat 07.00 sıralarında kapanan yol, aracın çıkarılması ile saat 10.45'te ulaşıma açıldı.
KOCAELİ (DHA) - YOL ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te D-100 kara yolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın sıkışması sonucu saat 07.00 sıralarında kapanan yol, aracın çıkarılması ile saat 10.45'te ulaşıma açıldı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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