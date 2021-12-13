TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU - Haberler
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TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit'te, D-100 Karayolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın köprünün altında sıkışması sonucu trafik felç oldu.

KOCAELİ (DHA) - İzmit'te, D-100 Karayolu Kuruçeşme bağlantı köprüsü altında asit tankı yüklü TIR'ın köprünün altında sıkışması sonucu trafik felç oldu. İzmit istikametine giden araçlar yan yollara yönlendirildi. Trafik Derince'de bulunan Emniyet Müdürlüğü önüne kadar uzadı. Yaklaşık 6 kilometreyi bulan kuyruk nedeniyle vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saat 09.15 sıralarında lastiklerinin havası indirilen TIR, iş makinelerinin yardımıyla köprünün altından geri geri çıkarıldı. TIR'ın yaklaşık 1 kilometre gerideki yola yönlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

TIR KÖPRÜNÜN ALTINA SIKIŞTI, 6 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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