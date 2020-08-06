TIR köprüde devrildi, TEM ulaşıma kapandı (2) TIR KALDIRILDI, TEM TRAFİĞE AÇILDITEM Otoyolu üzerindeki köprüde devrilen TIR, olay yerine çağrılan 2 vinç ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

TIR KALDIRILDI, TEM TRAFİĞE AÇILDI

TEM Otoyolu üzerindeki köprüde devrilen TIR, olay yerine çağrılan 2 vinç ile yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından karayollarına bağlı ekipler, köprü üzerinden otoyola doğru sarkan demir korkuluk ve bariyerleri keserek çıkardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu tamamen trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA