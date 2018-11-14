Tır köprüde asılı kaldı

KİLİS - Kilis'te bir tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüde asılı kalırken sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 79 BU 203 plakalı tır, Kilis-İslahiye karayolunda aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşenli köprüsünde asılı kaldı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, tır çekici yardımıyla asılı kaldığı köprüden kurtarıldı.