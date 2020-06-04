Tır kontrolden çıktı, ağır profil demirler yola saçıldı
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Tır kontrolden çıktı, ağır profil demirler yola saçıldı

Bilecik'te kontrolden çıkarak önce orta refüje çarpan, ardından karşı şeride geçen tırın dorsesindeki profil demirler yola saçıldı.

Tır kontrolden çıktı, ağır profil demirler yola saçıldı
04.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:21

Bilecik'te kontrolden çıkarak önce orta refüje çarpan, ardından karşı şeride geçen tırın dorsesindeki profil demirler yola saçıldı. Kazada karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir'den yüklediği ağır profil demirleri Kocaeli istikametine götüren Abdullah Aktaş (24) 41 TT 325 plakalı tır, Bozüyük-Bilecik karayolu Karaköy mevkiinde kontrolden çıkarak önce orta refüje çarparken, ardından refüjü geçerek karşı şeride geçti. Dorsesinde bulunan demirler yola saçılırken, şans eseri arkasından ve karşı şeritten bir aracın gelmemesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

Kazada yaralan tır sürücüsü Abdullah Aktaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi mezunu bir kişi yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Bozüyük-Bilecik, Bilecik-Bozüyük karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda geniş çaplı önlem alırken, tırın mazot tankerinden yola sızan mazot itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlendi. Ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Belli bir süre kontrollü olarak tek şeritten akan trafik yolun ve demirlerin temizlenmesi ardından normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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