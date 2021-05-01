Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
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Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi, sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza saat 14.30 sıralarında Orhangazi'de Fındıklı Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Fadıl Dinsever idaresindeki 77 BB 440 plakalı tır Kale yolu istikametinden Fındıklı istikametine doğru giderken kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Devrilen tırın sürücüsü Fadık Dinsever çevreden yetişen başka sürücüler tarafından araç içinden çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK

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