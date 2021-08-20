TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü
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TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü

TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kırmızı ışıkta durmayan TIR, kavşaktaki hafif ticari otomobile çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

Bursa'da kırmızı ışıkta durmayan TIR, kavşaktaki hafif ticari otomobile çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursa-İzmir yolunun Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Karacabey'den Bursa istikametine giden TIR, kırmızı ışıkta durmadı. O esnada hareket eden ticari araç şoförü, TIR'ın üzerine geldiğini fark etmedi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüje sürüklendi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken, araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Aksayan trafik polis ekiplerinin gelmesiyle normale döndü. - BURSA

TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü
TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü
TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü
TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü
TIR kırmızıda durmayınca ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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