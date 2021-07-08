TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UŞAK'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

UŞAK'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Mübarek yönetimindeki 33 E 0134 plakalı TIR, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR ve 7 otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI
TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI
TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI
TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Pazarda kaybolan küçük kızın çevredeki esnafın yardımıyla ailesine kavuştuğu görüntüler duygusal anlar yaşattı
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ahmet Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Salih Uçan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 8 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:59:09. #1.14#

title