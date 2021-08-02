Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
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Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de şiddetli yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Edirne'de şiddetli yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kırklareli kavşağında meydana geldi. Hayri Karagöz'ün yönetiminde olan 16 ARZ 08 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direklerine ardından da yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Tır sürücüsü Karagöz, kendi imkanlarıyla tırdan dışarı çıkıp kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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