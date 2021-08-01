Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
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Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı Edirne'de şiddetli yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

EDİRNE - Edirne'de şiddetli yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre kaza, Kırklareli kavşağında meydana geldi. Hayri Karagöz'ün yönetiminde olan 16 ARZ 08 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direklerine ardından da yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Tır sürücüsü Karagöz, kendi imkanlarıyla tırdan dışarı çıkıp kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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