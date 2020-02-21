TIR karşı şeride geçip, 5 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

21.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:58

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın karşı şeride geçip, 5 araca çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Çayırova'nın Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı TIR, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Savrulan TIR, 5 araca çarpıp, devrildi. Kazada, 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde TIR'ın karşı şeride geçip, 5 araca çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA