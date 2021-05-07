Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
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Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, yağmur suyu kanalına devrildi.

Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, yağmur suyu kanalına devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu Mezit mevkiinde meydana geldi.

Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Sürücü Serbülent D. Yönetimindeki 16 MBU 24 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonucu Bursa-Ankara karayolunun Bursa istikameti kapandı. Saatler süren kurtarma çalışmaları sırasında karayolu üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

Devrilen TIR, çekiciyle kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı
Tır kanala devrildi; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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