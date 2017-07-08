Tır, İstinat Duvarına Çarptı: 1 Yaralı
DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı.
DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada araçta sıkışan TIR şoförü yaralandı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Denizli- Antalya Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Denizli yönüne giden 32 yaşındaki Adnan Demir Serinhisar girişinde, yönetimindeki 33 PM 452 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçen TIR, istinat duvarına çarptı. Araçta sıkışan Demir, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli