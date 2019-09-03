Tır'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3)
TUTUKLANDILAREskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
03.09.2019 17:57
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: DHA