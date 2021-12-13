TIR'IN KONTEYNERİNDE KAÇAK SİGARALAR ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da 13 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda da gümrük kaçağı 345 kilogram nargile tütünü ile 21 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 345 kilo nargile tütünü ile 21 cep telefonu ele geçirildi. Ekipler, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da da eğitimli köpek 'Tiryaki' ile yapılan aramada, konteynerin altına gizlenmiş 13 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.