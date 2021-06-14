OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
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OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kaporta boya ustası Cengiz Kara (47), oto taşıyıcı TIR'ın aniden kapanan dorsesinde kat arasına sıkışarak ağır yaralandı.

SAMSUN'da kaporta boya ustası Cengiz Kara (47), oto taşıyıcı TIR'ın aniden kapanan dorsesinde kat arasına sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta hayatını kaybetti. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde bir otomotiv şirketinde meydana geldi. Kaporta boya ustası Cengiz Kara, iş yeri önünde çift katlı oto taşıyıcı TIR'ın dorsesinde çalışırken, aniden kapanan demir kat arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Kara sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kara, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kara'nın, taşıyıcı kat arasında kaldığı anlar, işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI
OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTO TAŞIYICI TIR'IN KAT ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ KURTARILAMADI - Haberler
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