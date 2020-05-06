TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulunduGAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.