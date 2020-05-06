TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu
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TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu
06.05.2020 01:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:42

TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulunduGAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından kente yüklü miktarda sigara getirileceği saptanan ve plakası açıklanmayan TIR'ı kent girişinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak, arama yapılan TIR'ın dorsesindeki gizli bölmelerde, 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, gözaltına aldığı TIR sürücüsünü emniyette sorgulamaya başladı.

TIR'ın gizli bölmelerinde, 8 bin paket kaçak sigara bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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