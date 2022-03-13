TIR'IN DORSESİNDEKİ 140 KİLO EROİNİ 'RİSKO' VE 'ÇİKO' BULDU

DİYARBAKIR'da yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde narkotik köpekleri 'Risko' ve 'Çiko' ile yapılan aramada 140 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, eroinin son 10 yılda kentte tek seferde ele geçen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda kentin giriş ve çıkışlarında yaptıkları uygulamada Silvan yolu üzerinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada narkotik köpekleri 'Risko ve 'Çiko'nun tepki vermesi üzerine dorsenin içerisi söküldü. 261 parça halinde 140 kilogram eroin ele geçirildi. TIR şoförleri M.K.S ve F.S., gözaltına alınırken, ele geçirilen eroinin, son 10 yılda kentte ele geçirilen en fazla eroin miktarı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.