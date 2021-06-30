TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı

TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, TIR'ın dorsesinde yüklü iş makinesi, alt geçidin tavanına takıldı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, TIR'ın dorsesinde yüklü iş makinesi, alt geçidin tavanına takıldı. Ekipler, iş makinesinin bir bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı.

Konak'ta, alt geçitten geçen 35 KG 6390 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü iş makinesi, saat 08.30 sıralarında, tavana takıldı. Durumu son anda fark eden TIR şoförü, aracı durdurup, trafik polislerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, iş makinesinin bir bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı. Bölgede trafik meydana gelirken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.


TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı
TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı
TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı
TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı
TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Arda Turan Burak Elmas Mert Müldür Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TIR'ın dorsesinde taşınan iş makinesi, alt geçide takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 09:56:29. #1.16#

title