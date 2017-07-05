Tır'ın Dorsesi Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

BURSA'nın Kestel İlçesi'ne bağlı Kazancı Mahallesi yolunda TIR'ın dorsesinin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü 61 yaşındaki Osman Çılgın öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, Eski İnegöl-Bursa yolu üzeri Kestel'in Kazancı Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. İnegöl'den Kazancı Mahallesi'ne giden Osman Çılgın yönetimindeki 16 ND 662 plakalı hafif ticari araca, Kestel'den İnegöl yönüne giden Durmuş Alıcı yönetimindeki 06 BT 7289 plakalı TIR'ın dorsesi virajı dönerken çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta bulunan Osman Çılgın, Yunus Çılgın, Zekiye Çılgın ve Hatice Çılgın yaralandı. Yaralılar, sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Osman Çılgın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Bursa