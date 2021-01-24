TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tuz yüklü TIR önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonra ise yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tuz yüklü TIR önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonra ise yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken, devrilen dorsede yüklü tuz yola saçıldı. Kaza, sabah 05.30 sıralarında Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Faruk Okcan kullandığı 42 GT 468 plakalı tuz yüklü TIR aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere ardından da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yılmaz hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

TUZLAR YOLA SAÇILDI

Devrilerek yan yatan dorsedeki tuzun saçılması nedeniyle yolun bir bölümü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik ekiplerince tek şeritten sağlanan trafik TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve tuzların temizlenmesinin ardından normale döndü. Sürücü Okcan, bir anlık dalgınlık sonucu uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN