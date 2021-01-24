TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı

24.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:26
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tuz yüklü TIR önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonra ise yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tuz yüklü TIR önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonra ise yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken, devrilen dorsede yüklü tuz yola saçıldı. Kaza, sabah 05.30 sıralarında Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Faruk Okcan kullandığı 42 GT 468 plakalı tuz yüklü TIR aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere ardından da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Yılmaz hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.

TUZLAR YOLA SAÇILDI

Devrilerek yan yatan dorsedeki  tuzun saçılması nedeniyle yolun bir bölümü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik ekiplerince tek şeritten sağlanan trafik TIR'ın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve tuzların temizlenmesinin ardından normale döndü. Sürücü Okcan, bir anlık dalgınlık sonucu uyukladığını ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı
TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIR devrildi, tuz yükü yola saçıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:26:25. #1.14#
title