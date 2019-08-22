TIR'ın devrildiği kazada yol ulaşıma kapandı
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu hayvan yemi çuvalları yola saçıldı.
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu hayvan yemi çuvalları yola saçıldı. Kaza nedeniyle kapanan Selendi- Demirci karayolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Selendi- Demirci karayolu üzeri Yıldız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selendi'den Demirci yönüne giden İbrahim Kızılırmak'ın (51) yönetimindeki 45 L 4057 plakalı TIR, rampa çıkarken geri kaydı. TIR, dorsesinin devrilmesiyle durabildi. Kızılırmak, kazayı yara almadan atlattı. Dorsedeki hayvan yemi çuvalları yola saçılırken, Selendi- Demirci karayolu her iki yöne ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı. Belediye ekipleri, çekicilerle çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmayla yol tekrar ulaşıma açıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.