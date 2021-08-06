TIR'ın devirdiği direğin araçların üzerine düşme anı kamerada
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TIR'ın devirdiği direğin araçların üzerine düşme anı kamerada

TIR'ın devirdiği direğin araçların üzerine düşme anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, bir TIR'ın dorsesinin tellere teması sonucu devrilen telefon direği park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.

TOKAT'ta, bir TIR'ın dorsesinin tellere teması sonucu devrilen telefon direği park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan geçen bir TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı. Kabloların bağlı olduğu direk devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar bölgedeki rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.


TIR'ın devirdiği direğin araçların üzerine düşme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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