TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı (2)

01.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:05

TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren Sabri Yalçın için Çay ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından Sabri Yalçın'ın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Sabri Yalçın'ın Sultandağı'ndan Çay'a gelmek için yol kenarında araç beklediği sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

Kaynak: DHA