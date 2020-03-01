TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı
Haberler » Güncel » TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı - Haber

TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarptığı Sabri Yalçın (57) yaşamını yitirdi.

01.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:25
TIR'ın çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde seyir halindeki TIR'ın çarptığı Sabri Yalçın (57) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan TIR şoförü ise 'te yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaza, sabaha karşı Afyonkarahisar- Konya karayolunun Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin D. yönetimindeki 34 FC 4430 plakalı TIR, yolda yürüyen Sabri Yalçın'a çarptı. TIR'ın çarptığı Sabri Yalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazanın ardından olay yerinden kaçan TIR sürücüsü güvenlik güçlerinin titiz incelemeleri ve takibi sonucunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler