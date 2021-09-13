TIR'IN ÇARPTIĞI TRAKTÖR SU KANALINA UÇTU 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'ın arkadan çarptığı traktör su kanalına düşerken, domates yüklü römork yola devrildi. Traktör ve römorktaki 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesinin Çan karayolunun Beşevler mevkiinde meydana geldi. Gürhan Arslan (37) yönetimindeki 17 TP 720 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Alican Zengin (26) yönetimindeki 17 ABY 877 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörün römorku devrildi ve içerisindeki domatesler yola saçıldı. Traktör ise su kanalına düştü.

Traktörün sürücüsü Alican Zengin hafif şekilde yaralanırken, traktörde oturan Ayşe Saygan (60) su kanalının içerisine düşerek, Aşkın Saçık (43) ise yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı Ayşe Saygan ile Aşkın Saçık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Devrilen römorktaki Nurseren Ertürk (57) ve Emine Tilgen (65) ile birlikte sürücü Alican Zengin ise Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hafif yaralı traktör sürücüsü Alican Zengin, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde jandarmaya ifade verirken, TIR sürücüsü Gürhan Arslan ise, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.