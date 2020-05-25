TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı

TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralıKONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletteki çift yaşamını yitirdi, 2 çocukları ise yaralandı.

TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı
25.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:36

TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın çarptığı motosikletteki çift yaşamını yitirdi, 2 çocukları ise yaralandı.Kaza, saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halinde olan 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette gitmekte olan Hikmet Gün (35) yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe (6) ve Elif Ayşe (10) yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K (43) ise ilçe jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya İrem Derici Türkan Şoray
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Caner Erkin Metin Oktay
Daha Fazla Su Muğla Jandarma Fenerbahçe
Şu an buradasınız: TIR'ın çarptığı motosikletteki çift öldü, 2 çocukları yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 23:40:06. #1.14#
title