TIR'IN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ 14 YAŞINDAKİ DAVUT ÖLDÜ, 1 ÇOCUK YARALI

İPEKYOLU, VAN (DHA) - MARDİN'de, TIR'ın çarptığı motosikleti kullanan Davut Turan (14) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkasında oturan ismi öğrenilemeyen çocuk da yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi açıklanmayan 33 CYA 15 plakalı TIR, yan yoldan çıktığı ileri sürülen motosiklete çarptı. Kazada motosikleti kullanan Davut Turan ve arkasında oturan ismi öğrenilemeyen çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Turan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, TIR sürücüsünü gözaltı aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.