TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi ( 2)
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TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi ( 2)

TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi ( 2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

MOTOSİKLETİ 2 AY ÖNCE ALMIŞİzmir'in Konak ilçesinde 35 AUF 614 plakalı TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren 35 AVV 884 plakalı motosikletin sürücüsü Elif Süer'in bir fast food zincirinde çalıştığı, işe gidip, gelirken ulaşımını motosikletiyle sağladığı belirlendi.

MOTOSİKLETİ 2 AY ÖNCE ALMIŞ

İzmir'in Konak ilçesinde 35 AUF 614 plakalı TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren 35 AVV 884 plakalı motosikletin sürücüsü Elif Süer'in bir fast food zincirinde çalıştığı, işe gidip, gelirken ulaşımını motosikletiyle sağladığı belirlendi. Daha önce ağabeyinin motosikletini kullanan Süer'in kazaya karışan motosikletini 2 ay önce aldığı ortaya çıktı. Motosiklet tutkunu olan Süer'in, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğu, birlikte yaşadığı ailenin 1'i engelli 4 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDAKazanın ardından gözaltına TIR şoförü Çağlar Taşpınar'ın ise bir nakliye şirketinde yaklaşık 5 aydır şoför olarak çalıştığı, olay günü TIR'ın seferini tamamladıktan sonra Alsancak setindeki Meles Deltası'na park etmeye gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazanın Taşpınar'ın sağ şeritte ilerlerken sinyal verip, sağa dönüş için manevra yaptığı sırada, Süer'in motosikletine çarpması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Kaza sonrasında Süer'in kaskının da başında olmadığı yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunduğu ileri sürülürken, polisteki işlemleri süren TIR şoförü Taşpınar'ın ifadesinde kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu belirtip, üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,

TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi ( 2)
TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi ( 2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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