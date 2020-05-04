TIR'ın çarptığı minibüsün sürücüsü öldü

SAMSUN'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen minibüse TIR çarptı.

SAMSUN 'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen minibüse TIR çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Numan Aktaş, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Samsun- Ordu yolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Numan Aktaş yönetimindeki 52 RC 112 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. Minibüse, Fatih Mısırlıoğlu'nun kullandığı 55 RP 431 plakalı TIR çarptı. Kazada minibüs metal yığınına dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde minibüs sürücüsü Numan Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Aktaş'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

- Samsun

Kaynak: DHA