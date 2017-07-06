Tır'ın Çarptığı Eşek Telef Oldu

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı eşek telef oldu.



Kaza, gece geç saatlerde İslahiye-Hassa karayolunun 7'nci kilometresindeki Ağabey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek yola savrulurken, TIR sürücüsü yoluna devam etti. Kazayı gören mahalle sakinleri yolda ikinci bir kaza meydana gelmemesi için yaralı eşeği yolun kenarına taşıyarak yardım istedi. Belediye zabıta ekipleri ile birlikte gelen Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma İslahiye Temsilcisi Bekir Şentürk ile veteriner hekim Yusuf Yıldız, yaralı hayvana müdahale etti. Hayvan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Telef olan eşek zabıta ekiplerinin çağırdığı kepçe yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak yerleşim alnına uzak bir noktada kazılan ve üzeri kireçlenen çukura gömüldü.



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