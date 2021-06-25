TIR'ın çarptığı ayı öldü
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TIR'ın çarptığı ayı öldü

TIR'ın çarptığı ayı öldü
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde karayoluna inen boz ayı, TIR'ın çarpması sonucu öldü.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde karayoluna inen boz ayı, TIR'ın çarpması sonucu öldü.

Kaza, öğlen saatlerinde D-750 karayolunun Kızılcahamam Azaphane mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan yola inip, yolun karşısına geçmek isteyen boz ayıya, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ölen ayı, refüje savruldu. Refüjdeki ayıyı gören diğer sürücüler ise polis ve karayolları ekiplerine haber verdi. Ayı, karayolları ekipleri tarafından alınıp, boş araziye götürülerek gömüldü.


TIR'ın çarptığı ayı öldü
TIR'ın çarptığı ayı öldü
TIR'ın çarptığı ayı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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