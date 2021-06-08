TIR'ın çarptığı 7 yaşındaki Aril öldü
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TIR'ın çarptığı 7 yaşındaki Aril öldü

TIR'ın çarptığı 7 yaşındaki Aril öldü
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

KİLİS'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Aril Korkmaz (7), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KİLİS'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Aril Korkmaz (7), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü M.O., gözaltına alındı. 

Kaza, gece Kilis- Hatay yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Hatay yönüne giden M.O. yönetimindeki 31 ZD 540 plakalı TIR, Gülbaba köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmek isteyen Aril Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Aril, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aril, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aril Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü M.O.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu

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