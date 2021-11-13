TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Celal Karakış (61), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Nebi Kocaerkek yönetimindeki 27 GA 783 plakalı TIR, önünde ilerleyen Celal Karakış'ın kullandığı 44 AF 260 plakalı traktöre çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktör sürücüsü Celal Karakış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karakış'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna orguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Kocaerkek'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.