TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Celal Karakış (61), hayatını kaybetti.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktörün sürücüsü Celal Karakış (61), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Nebi Kocaerkek yönetimindeki 27 GA 783 plakalı TIR, önünde ilerleyen Celal Karakış'ın kullandığı 44 AF 260 plakalı traktöre çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktör sürücüsü Celal Karakış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karakış'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna orguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Kocaerkek'in gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü

TIR'ın çaptığı traktörün sürücüsü öldü

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

 Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana can verdi

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, ünlü eğitmen yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title