TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nebi Demir (64) ağır yaralandı.

TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
04.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:47

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nebi Demir (64) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Samsun- Ankara yolunda Toybelen mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmaya çalışan Nebi Demir yönetimindeki 16 JM 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Y.'nin kullandığı 55 BZ 332 TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nebi Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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