Tır'ın Akaryakıt Deposundaki 2 Kaçak, X-ray Cihazında Görüntülendi

KİLİS'te, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yapılan denetimlerde, Suriye'den Türkiye'ye gelen bir TIR'ın boş yedek akaryakıt deposuna gizlenerek ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu Abdulrhman Mnghanı ve Muhammed Süleyman yakalandı. Kaçaklarla TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçen Aboud Mohammed kontrolündeki Suriye plakalı TIR'ı durdurdu. Mohammed'in hareketlerinden şüphelenen ekipler, TIR'ı, x-ray cihazından geçirdi. Tarama sırasında, TIR'ın yedek boş akaryakıt deposuna gizlenmiş 2 kişi tespit edildi. Kaçaklar sökülen yakıt deposundan çıkarıldı.

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Suriye uyruklu Abdulrhman Mnghanı ve Muhammed Süleyman ile TIR sürücüsü Aboud Mohammed, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Suriye uyruklu 2 kaçak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Kilis