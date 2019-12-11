Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu
Haberler » 3. Sayfa » Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu - Haberler

Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda tır ile traktör çarpıştı.

11.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:12
Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda tır ile traktör çarpıştı. Kazada traktörün römorkunda bulunan 7 koyun telef oldu.


Kaza, akşam saatlerinde Adana Konya Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 42 YT 915 plakalı tır ile Ö.K. idaresindeki 59 SA 796 plakalı traktör çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün römorkunda bulunan 7 koyunun telef olduğu tespit edilirken, kazaya karışan traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler