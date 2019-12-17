Tır ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ceylan'ın kullandığı 59 EC 640 plakalı traktör Muratlı yolunda, Emrah Turgut'un kullandığı 59 AJ 326 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ceylan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.