Tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı
Gaziantep'te tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'te tır ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 YM 118 plakalı tır ile Cuma Küçükoğlu yönetimindeki 27 AAT 289 plakalı traktör, Gaziantep-Adana kara yolunun 35. kilometresinde çapıştı.
Traktörde bulunan Asiye Kaşıkçıoğlu (22) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.