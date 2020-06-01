TIR ile traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı BURSA'da, TIR ile tali yoldan çıkan traktör çarpıştı.

BURSA'da, TIR ile tali yoldan çıkan traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Erdoğan Arslan (55), ağır yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolunun Kestel'e bağlı Soğuksu Kavşağı'nda meydana geldi. Tali yoldan çıkan Erdoğan Arslan yönetimindeki 58 LC 318 plakalı traktör ile Yenişehir istikametine giden Mehmet Salih Alay (40) yönetimindeki 37 AAF 657 plakalı TIR, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Arslan, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Arslan, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA