Tır ile otomobil çarpıştı, trafik felç oldu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de seyir halinde olan tır ile otomobil çarpıştı. D100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 27 AHP 227 plakalı DAF marka tır, 41 HC 769 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil savrularak bariyerlere çarptı. Kazada yan dönen otomobilden dolayı arkadan gelen diğer araçlar, durmak zorunda kaldı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan bir vatandaş tedbir amaçlı ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından hastaneye götürülmesine gerek duyulmadı.

Öte yandan, kazadan sonra taraflar arasında hareketli anlar yaşandı. İki taraf arasında tartışma yaşanırken, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından olay tatlıya bağlandı. Uzun süre tıkanan trafik ise olay yerine intikal eden trafik ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde açıldı. Kazadan dolayı yola dağılan cam parçaları ise Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Cüneyt Önelge – Hamza Emin Usta-İHA)