TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sivas karayolunda TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas karayolunda TIR ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.50'de Kayseri- Sivas karayolunun 60'nci kilometresindeki Sultanhanı kavşağında meydana geldi. Hamdi A. yönetimindeki 38 DL 637 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda İlyas Ö. yönetimindeki 33 FA 948 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Hamdi A., İsa A. ve Saniye T. ile TIR sürücüsü İlyas Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ