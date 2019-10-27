Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Ankara Caddesi'nde Konak'tan Bornova yönüne giden 35 BKA 593 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.Ç. yönetimindeki 35 HE 0074 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Y.A. (23), O.İ. (20), C.K. (20) ve M.Ş. (29) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.