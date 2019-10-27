Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

27.10.2019 09:44
Tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde Konak'tan Bornova yönüne giden 35 BKA 593 plakalı otomobil, aynı yöndeki S.Ç. yönetimindeki 35 HE 0074 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Y.A. (23), O.İ. (20), C.K. (20) ve M.Ş. (29) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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