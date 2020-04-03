Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazası Kaza yapan tır ile otomobil Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar Trafik ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazası Kaza yapan tır ile otomobil Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar Trafik ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaynak: AA