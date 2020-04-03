Tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazası Kaza yapan tır ile otomobil Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar Trafik ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
03.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:12
Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazası
Kaza yapan tır ile otomobil
Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları
Kazaya karışan araçlarda meydana gelen hasar
Trafik ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
AYDIN - Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA