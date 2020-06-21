TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı SİVAS'ta otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ta otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolundaki Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Veysel Torun (24) yönetimindeki 58 ABL 534 plakalı mıcır yüklü TIR, Mustafa Recep Oktay idaresindeki 58 BP 667 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki beton direğe çarparak devrilirken, otomobil refüje çıkarak durdu. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR nedeniyle yolun Sivas istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA