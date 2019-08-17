Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

17.08.2019 16:01
Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine giden Cuma Ceylan idaresindeki 63 FD 830 plakalı Tır ile aynı istikamette giden Burak Yücel idaresindeki 01 LY 909 plakalı otomobil Ozan köyü girişinde çarpıştı. Yaşanan kazadan otomobilde bulunan Abdulbaki Aslan ile Ali Koyuncu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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