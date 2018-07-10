Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde saman balyası yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hulusi Yerlikaya (63) idaresindeki 40 AN 285 plakalı otomobil ile Ahmet Kürkçü'nün kullandığı 71 ED 335 plakalı saman balyası yüklü tır, Kırıkkale-Kayseri karayolu Keskin Cezaevi kavşağında çarpıştı.

Kazada, tırın altına giren otomobilde sıkışan sürücüsü Yerlikaya ve kızı Havva Kocabey (35), Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan baba ve kızı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Kayseri karayolu araçların yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.